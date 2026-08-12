Bahçeli'den Terörsüz Türkiye Vurgusu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefinin başarıya ulaştığını duyurdu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörsüz Türkiye hedefi ile 'Terörsüz Bölge' ülküsünü aynı stratejik istikamette buluşturan bütüncül bir irade, nihayet hayat bulmuştur"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bahçeli'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking'i ilgilendiren teklif TBMM'de: İzin belgesi şartı geliyor
Sizin düşünceleriniz neler ?