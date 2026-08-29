Bahçeli: 30 Ağustos, Sevr\'in Cevabıdır

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Mehmetçiğin ölümden sakınmayan imanıyla emperyalist hesapların piyonlarını tarumar etmiş; Karlofça'dan Balkan Harplerine kadar biriken hicranın, Mondros'un hüsranının, Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. 30 Ağustos 1922'nin Türk milletinin iki asrı aşan ricat devrinin tersine çevrildiği gün olduğunu belirten Bahçeli, "Düşman önünde gittikçe geriye çekilen hudut çizgilerinin bu defa Türk süngüsünün istikametinde batıya doğru sürüldüğü gündür" ifadelerini kullandı.

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da verilen hükmün öneminin yalnızca birkaç günlük bir muharebeyle değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Bahçeli, Türk milletinin iki asrı aşan mücadele tarihine bakılması gerektiğini ifade etti. Bahçeli, 1699 Karlofça Antlaşması'yla başlayan toprak kayıplarının 93 Harbi'nin ağır yaralarıyla derinleştiğini, Balkan Harpleri'nde Rumeli'den koparılan yüz binlerin acısının Trablusgarp'tan Kafkasya'ya, Çanakkale'den Filistin'e kadar uzanan cephelerde verilen insan ve vatan kayıplarıyla birleştiğini kaydetti.

Mondros Ateşkes Antlaşması'yla ordusu dağıtılmak, Sevr Antlaşması'yla vatanı parçalanmak ve İzmir'in işgaliyle Anadolu'nun kalbine kadar girilmek istendiğini belirten Bahçeli, Türk milleti açısından mücadelenin kaybedilen toprakların hesabını aşarak elde kalan son vatanda hür yaşama davasına dönüştüğünü kaydetti. Bahçeli, İstiklal Harbi'nin bütün askeri gücünün genç, yaşlı, kadın ve erkeklerin katıldığı topyekün milli seferberlik ruhuyla şekillendiğini belirterek, Anadolu'nun farklı bölgelerinde yükselen itirazın Samsun'dan Havza'ya, Amasya'dan Erzurum ve Sivas'a uzanan mücadeleyle ortak bir istikamete kavuştuğunu, nihayet Ankara'da devlet iradesine dönüştüğünü aktardı.

"BU VATAN ÜZERİNDEKİ SON SÖZ TÜRK MİLLETİNİNDİR"

30 Ağustos'ta Dumlupınar'ın iki asırlık hesabın görüldüğü meydana dönüştüğünü ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın sevk ve idaresindeki kahraman Türk ordusu; piyadenin süngüsü, topçunun ateşi, süvarinin yıldırım misali sürati ve Mehmetçiğin ölümden sakınmayan imanıyla emperyalist hesapların piyonlarını tarumar etmiş; Karlofça'dan Balkan Harplerine kadar biriken hicranın, Mondros'un hüsranının, Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir. Türk ordusu zaferin ardından durmamış; 9 Eylül'de İzmir'e vardığında Anadolu'ya sokulan müstevli, başladığı yerde denize dökülmüştür. Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir: Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'ne omuz veren kahraman silah arkadaşlarını; bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla bizlere vatan kılan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne Mutlu Türk'üm Diyene."