Bahçeli: MHP mayası bozulmamışların son sığınağıdır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında küresel gelişmeleri ve parti gündemini değerlendirdi. Bahçeli, uluslararası sistemdeki çatlaklara dikkat çekerek, 'Dünya sıkıntılı bir imtihandan geçmektedir' dedi. Toplumsal dayanışmanın önemini vurgulayan Bahçeli, konuşmasında 'tereddüt' ifadesini kullanarak parti içi mesaj verdi.

Bahçeli, 1944 süreci ve Türk milliyetçiliği davasına ilişkin isimleri anarak, 'Tehdit vardı, tereddüt yoktu. Tahrik vardı, taviz yoktu' dedi. 3 Mayıs'ın Türk milliyetçiliğinin şerefli bir hatırası olduğunu belirten Bahçeli, 'MHP, mayası bozulmamışların, tuzu kokmamışların son sığınağıdır' ifadelerini kullandı.