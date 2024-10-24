Bahçeli\'nin Öcalan Açıklamaları Tartışma Yarattı

Güncel

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamalarıyla ilgili, "'Öcalan çıkışı' devlet projesi değil, Devlet Bahçeli projesidir. MGK toplantısında bu konuda alınmış bir karar yoktur. Aylara sarih bu konuda yapılmış bir ön hazırlık yoktur. Bahçeli'nin Öcalan çıkışından Cumhurbaşkanımızın önceden haberi yoktur" dedi.

AK Partili Şamil Tayyar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" için yaptığı çağrıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şamil Tayyar, sosyal medya platformu X üzerinden şu ifadeleri kullandı:

Tarihe not düşmek için yazıyorum, niyetim birini korumak veya eleştirmek değil. 'Öcalan çıkışı' devlet projesi değil, Devlet Bahçeli projesidir. MGK toplantısında bu konuda alınmış bir karar yoktur. Aylara sarih bu konuda yapılmış bir ön hazırlık yoktur. Bahçeli'nin Öcalan çıkışından Cumhurbaşkanımızın önceden haberi yoktur. Cumhurbaşkanımızın aynı gün AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşma, önceden haberdar olduğu iddiasını teyit etmez. Kaldı ki Cumhurbaşkanımız Devlet Bey'e saygısı ve muhabbetinden çıkıp 'haberim yoktu' demez ama realite bu. Gelişmelerden AK Parti'nin genel bir memnuniyetinin olduğunun farkındayım.

"Ailenin Öcalan'la dün görüştürülmesinin özel sebebi hastalığı"

Kürt seçmenle güçlü bağ oluşturma çabasının önünde engel gibi gösterilen MHP Lideri Bahçeli, bu çıkışıyla bir tabuyu yıkıp ortağının elini rahatlatmıştır. Süreçteki gelişmelere bağlı olarak zamanla devlet projesi haline gelir mi, bilemem. Ailenin Öcalan'la dün görüştürülmesinin özel sebebi var, bir de Devlet Bey'in elini güçlendirmek için dolaylı destek verilmek istenmiş olabilir. Özel sebebi, hastalığı. Bildiğim kadarıyla avukatları görüşmede yok, siyasi trafik olacaksa görüşmenin formatı değişir. Hadisenin özeti bu."