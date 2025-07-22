MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talebi üzerine, sanatçı Ali Kınık tarafından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "Kardeşlik Türküsü" hazırlandı.
Sözlerini Canfer Balçık'ın kaleme aldığı türküyü, Ali Kınık besteleyerek seslendirdi.
"Kardeşlik" temalı eserin, toplumsal birlik ve beraberliğe vurgu yaptığı belirtildi.
Türkünün, Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" vizyonuna kültürel katkı sunmak amacıyla hazırlandığı ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Bahçeli'nin Talebiyle 'Kardeşlik Türküsü' Hazırlandı - Son Dakika
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