(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. TV100'e konuşan Bahçeli, "103 yıllık CHP'yi bölmeyi başardınız ama size Türkiye'yi böldürtmeyiz." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Sinan Burhan TV100'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin değerlendirmesini anlattı. Buna göre Bahçeli, TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na üye vermeyeceğini açıklayan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.

CHP'nin bölündüğünü söyleyen Bahçeli, "103 yıllık CHP'yi bölmeyi başardınız ama size Türkiye'yi böldürtmeyiz" dedi. Bahçeli "Devlet adabının yanında, toplumun ve siyasetin gerçekliklerinden kopuk halde hareket ederek, kendisine verilen suflelerle, Türk milletini politik ajandasındaki yönlendirmeler çerçevesinde provoke etmeye devam eden, 'ergen devrimciliği' Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışını barındırmaz." açıklamasında bulundu.