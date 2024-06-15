Bahçeli: Siyasette normalleşme söylemi safsatadır - Son Dakika
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Bahçeli: Siyasette normalleşme söylemi safsatadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram dolayısıyla yayınladığı yazılı mesajda siyasette normalleşme söylemini eleştirdi. Bahçeli, MHP'nin düşman siparişiyle yargılandığını belirterek, bu tür girişimlerin adalet ve millet nezdinde ağır bir bedel ödeyeceğini ifade etti. Ayrıca Bahçeli, Türkiye'de anormal bir durum olmadığını ve ekonomik toparlanmanın toplumsal ve siyasal istikrarı sağlayacağını vurguladı.

15.06.2024 13:35
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(ANKARA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "siyasette normalleşme" söylemini hedef aldı. MHP'nin " düşman siparişiyle" yargılandığını dile getiren Bahçeli, "Yanlıştan dönün" mesajı verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram dolayısıyla yayınladığı yazılı mesajda "siyasette normalleşme" söylemini hedef aldı. MHP'nin "düşman siparişiyle" yargılandığını dile getiren Bahçeli "Camiamızı Türk düşmanlarının siparişiyle sorgulamaya, yargılamaya ve terörize etmeye kalkanlar Allah'ın şahitliğinde ifade ediyorum ki, bedelini adalet ve millet nezdinde çok ağır ödeyeceklerdir" dedi. Toplumsal ve siyasal istikrarı sağlayacak olanın ekonomik toparlanma olduğunu kaydeden Bahçeli, bu gelişmenin ufukta görüldüğünü söyledi. Türkiye'de "anormal hiç bir şey olmadığını" kaydeden Bahçeli, normalleşme söyleminin "safsata" olduğunu dile getirererek MHP'ye yöneltilen eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

"Gerçekleri çarpıtarak, fason teklifleri sıcak tutarak, fiyaskoya dönmüş anlayışlarını münafık taktiklerle kapatmaya çalışarak kendilerine siyasi nefes borusu açmaya heveslenenlerin gayeleri boş, gayretleri boşunadır. Yumuşama mesajlarına özenle saklanan ve sarılan yalan, dedikodu ve iftira kampanyasının hangi sinsi emellere, hangi sakat hedeflere odaklandığı az veya çok bellidir. Bir yanda yumuşaklık pozu veren, diğer yanda meşrep ve müktesebatında taşıdıkları nefret ve öfkeyi sağanak halinde yağdıran siyasi hasis ve hırçın zihniyetlerin ikiyüzlülüğü bugünlerde utanç verici düzeylerdededir."

"Üstelik fitne/fesat kışkırtıcılığı yaparak kutlu davamızı, fedakarlık ve iman numunesi camiamızı Türk düşmanlarının siparişiyle sorgulamaya, yargılamaya ve terörize etmeye kalkanlar Allah'ın şahitliğinde ifade ediyorum ki, bedelini adalet ve millet nezdinde çok ağır ödeyeceklerdir. Hakkımızı, hukukumuzu savunmak şeref konumuzdur. Ne hakkımızdan, ne hukukumuzdan, ne de şerefimizden taviz verilmeyecektir. Puslu havada Müslüman mintanı giyen iblisin şirret tuzakları boşa çıkarılacaktır. Dileğim ve temennim, bayram günleri münasebetiyle herkesin bir vicdan muhasebesi yapması, dürüst ve samimi şekilde gündemdeki meseleleri ele almaları, sabır ve tahammül eşiklerimizi zorlama yanlışından derhal dönmeleridir."

Kaynak: ANKA

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