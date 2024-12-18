Bahçeli, Suriye Heyeti ile Görüştü - Son Dakika
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Bahçeli, Suriye Heyeti ile Görüştü

Bahçeli, Suriye Heyeti ile Görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'den gelen heyetle bilgi alışverişinde bulundu.

18.12.2024 20:47
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'den gelen heyetle görüştü.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi ikinci kez ziyaret ederek, bölge ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular ve Sayın Genel Başkanımızın hayır dualarını aldılar." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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