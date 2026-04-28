Bahçeli: Türkiye, Avrupa'sız da merkezdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nü anarak, Türk milliyetçilerinin geçmişte yaşadığı zulümlere dikkat çekti. Bahçeli, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa'nın vali seçilmesini olumlu değerlendirerek, bunun Türkmen varlığının tescil edildiğini belirtti.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in sözlerini eleştiren Bahçeli, 'Avrupa Türkiye'siz yapamaz. Güvenlikte, enerjide, göç yönetiminde, ulaştırmada, bölgesel dengeyi kurarken yapamaz. Türkiye, Avrupa'sız da tarihtir, devlettir, hafızadır, coğrafyadır, merkezdir, hakikattir. Türkiye Cumhuriyeti başkalarının yazdığı senaryoda figüran olmayacaktır' ifadelerini kullandı.
