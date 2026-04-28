Bahçeli: Türkiye başkalarının yazdığı senaryoda figüran olmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında küresel sistemdeki kırılmalara işaret ederek Türkiye'nin milli duruşunu koruyacağını söyledi. 'Türkiye Cumhuriyeti başkalarının yazdığı senaryoda figüran olmayacaktır' diyen Bahçeli, Avrupa'nın Türkiye'siz yapamayacağını ancak Türkiye'nin de Avrupa'ya mahkum olmadığını ifade etti.

Kerkük'ü tarihi bir dönüm noktası olarak niteleyen Bahçeli, 'Kerkük'ten Doğu Türkistan'a, Karabağ'dan Kıbrıs'a kadar tüm soydaşlarımızın yanındayız' dedi. Terörle mücadele ve bölgesel istikrar hedeflerinin sürdüğünü belirten Bahçeli, 'Asır Türk asrıdır, Türkiye asrıdır' ifadelerini kullandı.