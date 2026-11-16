Bahçelievler Belediye Meclisi’nde 15 Temmuz’a ‘tiyatro’ diyen 2 meclis üyesine 2'şer yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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Bahçelievler Belediye Meclisi’nde 15 Temmuz’a ‘tiyatro’ diyen 2 meclis üyesine 2'şer yıla kadar hapis talebi

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BAHÇELİEVLER Belediye Meclisi’nde 15 Temmuz şehitleri ve darbe girişimine yönelik 'tiyatro' ifadesi kullandıkları iddia edilen olay tarihinde CHP'li olup sonrasında Yeni Parti'ye geçen meclis üyeleri Gencay Özcan ve Nazife Aktaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

BAHÇELİEVLER Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz şehitleri ve darbe girişimine yönelik 'tiyatro' ifadesi kullandıkları iddia edilen olay tarihinde CHP'li olup sonrasında Yeni Parti'ye geçen meclis üyeleri Gencay Özcan ve Nazife Aktaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Aktaş ve Özcan hakkında 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 2'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz şehitleri ve darbe girişimine yönelik 'tiyatro' ifadesi kullandıkları iddia edilen olay tarihinde CHP'li olup sonrasında Yeni Parti'ye geçen meclis üyeleri Gencay Özcan ve Nazife Aktaş hakkında hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddianamede, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır 'müşteki', Gencay Özcan ile Nazife Aktaş ise 'sanık' olarak yer aldı. Sanık Gencay Özcan ifadesinde, toplantıya Nazife Aktaş'ın başkanlık ettiğini belirtti. Özcan, AK Parti Grup Başkanvekili'nin Aktaş'a birkaç kez '15 Temmuz'u niye anmıyorsun?' diye sorduğunu, Aktaş'ın ise tüm şehitleri rahmetle andığını söylemesine rağmen tartışmanın devam ettiğini anlattı. Özcan, Aktaş'ın bunun üzerine 'Şov yapma, tribüne oynama, tiyatro yapma burada' dediğini ifade etti. Aktaş'ın söz konusu ifadeleri AK Parti ve MHP grup başkanvekillerine yönelik kullandığını belirterek suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.

SÖYLEMLERİ 15 TEMMUZ İÇİN KULLANMADIĞINI BELİRTTİ

Nazife Aktaş ifadesinde, meclis toplantısında 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andığını belirterek, "Onlar bizim kahramanlarımız, şehitlerimiz siyaset üstüdür. Her siyasi görüşten insan o gece meydanlardaydı" dediğini anlattı. Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili'nin kendisine '15 Temmuz'u niye anmıyorsun?' diye sorduğunu, tartışma sırasında kullandığı 'Şov yapma, tribüne oynama, tiyatro yapma burada' sözlerinin kendisine yönelik olduğunu savundu. Aktaş, 'tiyatro' ifadesini 15 Temmuz darbe girişimi için kullanmadığını belirterek suçlamaları reddetti.

2'ŞER YIL HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Gencay Özcan ve Nazife Aktaş hakkında 'suçu ve suçluyu övme' suçundan 2'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Bakırköy 37'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bahçelievler Belediye Meclisi’nde 15 Temmuz’a ‘tiyatro’ diyen 2 meclis üyesine 2'şer yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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