Bahçelievler Belediyesi Meclisi, spor kulüplerine yardım yapma yetkisini reddetti - Son Dakika
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Bahçelievler Belediyesi Meclisi, spor kulüplerine yardım yapma yetkisini reddetti

Bahçelievler Amatör Spor Kulüpleri Birliği, Bahçelievler Belediyesi Meclisi'nde CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla spor kulüplerine yardımların kabul edilmemesine tepki gösterdi. Birlik, amatör spor kulüplerinin önemine vurgu yaparak, belediyenin spor malzemeleri ve yardımlarının kulüplerin daha iyi şartlarda spor yapmasını sağladığını belirtti. Bahçelievler Belediyesi ise yapılan açıklamada, belediye meclisinin yasal olarak spor kulüplerine yardım yetkisinin bulunmadığı ifade edildi ve sporun siyasete alet edilmeye çalışıldığı kınandı.

13.07.2024 13:59
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Bahçelievler Amatör Spor Kulüpleri Birliği, ilçedeki spor kulüplerine yardımların Bahçelievler Belediyesi Meclisi'nde CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmemesine tepki gösterdi.

Birliğin Başkan Vekili İhsan Değer, Bahçelievler Belediyesi Spor Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasında, Türkiye'nin son yıllarda sporun pek çok dalında önemli başarılara imza attığını söyledi.

Başarıların çocukları ve gençleri motive ettiğini belirten Değer, "Ülkemizde spor yapmanın, küçük yaşlarda spora başlamanın önünü açan, olanak sağlayan amatör spor kulüplerinin önemi her geçen daha da anlaşılıyor, çok daha fazla kıymet veriliyor. Spor aynı zamanda sizlerin de bildiği gibi hem ülkemizde hem Türkiye'de önemli bir ekonomi. Ancak amatör kulüpleri bu dönen ekonomiden çok da faydalanamadığı için desteğe ihtiyaç duyuluyor." dedi.

Değer, AK Partili Hakan Bahadır'ın belediye başkanı olduğu Bahçelievler Belediyesinin kendilerine yıllardır sağladığı imkanların bugüne kadar gençlerin daha iyi şartlarda spor yaptırma fırsatı sunduğunu dile getirdi.

Belediyenin bütçesi kapsamında verdiği spor malzemelerinin, ayni ve nakdi yardımların, hedeflerine çok daha fazla odaklanabilmelerini sağladığına dikkati çeken Değer, "Üzülerek öğrendik ki bu yıl da amatör spor kulüplerimize maddi destek olabilmek adına, Bahçelievler Belediye Meclisi'nden belediye başkanına yardım yapma yetkisi talep edilmiş ancak maalesef meclis, belediye başkanının spor kulüplerine yardım yapma yetkisini reddederek vermemiştir. Belediye Meclisi'nde çoğunlukta bulunan CHP grubu, meclis görüşmeleri sırasında talebi reddetmeden önce gerekçe olarak bu yardımı meclis olarak kendilerinin yapmak istediklerini belirtmişlerdir." diye konuştu.

"CHP'li meclis üyelerini bu karardan dolayı kınıyoruz"

Değer, amatör spor kulüplerine emek veren gençler için bugüne kadar yapılan yardımların siyasi bir söylemin malzemesi haline getirilmeden bugüne kadar olduğu gibi şeffaf bir şekilde sürdürülmesini talep ettiklerini anlattı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın bugüne kadar kendilerine sunduğu desteği AK Partili bir belediye olarak değil, sporsever bir kurum olarak kabul ettiklerini vurgulayan Değer, "Bizim önceliğimiz gençlerimiz ve ülkemiz. Hizmetimiz partiler üstüdür, siyaset üstüdür. Buradan CHP'li meclis üyelerimize sesleniyoruz ve aldıkları bu karardan dolayı kendilerini kınıyoruz. Bu hatalı karardan en kısa zamanda geri dönmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahçelievler Belediyesinde açıklama

Bahçelievler Belediyesinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, sporun ve sporcunun yanında olan belediyenin özellikle amatör spor kulüplerine her zaman destek verdiği belirtildi.

Bahçelievler Belediye Meclisinden belediye başkanı adına yardım yapma yetkisi talep edildiğini, buna karşın meclisin spor kulüplerine yardım yetkisini reddedip vermediğinin altı çizilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Belediye meclisinde çoğunlukta bulunan CHP grubu meclis görüşmeleri sırasında talebi reddetmeden önce ret gerekçesi olarak bu yardımı meclis olarak kendilerinin yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Ancak 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda da açıkça belirtildiği üzere belediye meclisi karar alma organı olup, alınan bu kararları belediye başkanlığı yerine getirir. Bu nedenle belediye meclisinin yasal olarak fiilen spor kulüplerine yardım yetkisi bulunmamaktadır. Belediye meclisinde sayısal çoğunlukta olan CHP'nin bu yasal durumu bilmeme ihtimali yoktur. Hal böyle olunca akıllara 'Neden?' sorusu gelmektedir. Neden CHP grubu Bahçelievler Belediyesinin spor kulüplerine yardım yapmasının önünü kesmiştir? Buradaki asıl gayenin Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ı kamuoyunda küçük düşürmek ve spor kulüpleri ile arasını açmak olduğu son derece aşikardır."

Açıklamada, toplumların en önemli birleştirici unsurlarından olan sporun siyasete alet edilmeye çalışıldığı, bu siyaset ve etik dışı durumun kınandığı, Bahçelievler Belediye Başkanlığı olarak yasaların verdiği yetki çerçevesinde spor kulüplerinin desteklenmeye devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA

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