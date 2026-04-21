Bahçelievler’de 100 Çocuğa Bisiklet Hediye

Bahçelievler Belediyesi, çocukların yüzünü güldürmek, hayallerine dokunmak ve sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla düzenlediği 39. Bisiklet Çekilişi ve Dağıtım Töreni'nde 100 çocuğa bisiklet hediye etti.

İlçedeki bir otoparkta düzenlenen törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, katılımcıların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak 2 gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yılı olması nedeniyle heyecanlı ve sevinçli olduklarını söyledi.

Bir yandan da geçen hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylardan ötürü üzüntülü olduklarını kaydeden Bahadır, bu saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet diledi.

Bahadır, "Okullarımızda hiçbir sorun yok. Bahçelievler'deki her okulda bir polis arkadaş var. Biz belediye olarak zaten yıllardır giriş çıkış saatlerinde ister çiftli eğitim olsun ister tekli eğitim olsun okulların önlerinde tedbir alıyorduk. Onu da devam ettiriyoruz. Kesinlikle kimsenin şüphesi olmasın. Özellikle çocuklarımız ve velilerimiz psikolojik olarak da bir sıkıntıya girmesin." dedi.

Kendisinin de bir baba olduğunu dile getiren Bahadır, "Özellikle anneler, babalar çocuklarının cep telefonlarında, tablet ve bilgisayarlarda ne ile uğraştığını lütfen belirli yaşa kadar takip etsin. Tabii Türkiye'de şu anda Meclisimiz bu konuyu görüşüyor. Avrupa'da bazı yerlerde 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya ulaşımı engellendi. O açıdan burada da çalışmalar yapılacaktır. Ona tabii ki yüce Meclisimiz, milletvekillerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız karar verecek." ifadelerini kullandı.

Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe de okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin acısını yüreklerinde yaşadıklarını dile getirdi.

Görüştükleri veli ve öğretmenlerde yaşanan olaylar nedeniyle hissettikleri acıyı, duydukları tedirginlikleri gördüklerini belirten Boztepe, "Bu tedirginliklerin giderilmesi noktasında devletimiz şu anda bütün kolluk güçleriyle emin olun tüm okullarımıza gerekli iradeyi gösteriyor." diye konuştu.

Boztepe, kura sonucu bisiklet alamayan çocuklarda hüzün oluştuğunu, alanda bulunup bisiklet alamayan çocuklara 100 bisikleti kaymakamlık olarak kendilerinin vereceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Bahadır ve Boztepe kurada bisiklet almaya hak kazanan çocuklara bisikletlerini teslim etti.