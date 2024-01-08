Bahçelievler\'de 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Bahçelievler'de 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Zafer Mahallesi Cihangir Sokak'taki kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 6 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri dumandan etkilenen engelli bir kişiye ambulansta müdahale etti.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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