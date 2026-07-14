Bahçelievler'de Bina Tahliye Edildi - Son Dakika
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Bahçelievler'de Bina Tahliye Edildi

Bahçelievler\'de Bina Tahliye Edildi
14.07.2026 13:57
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Bahçelievler'de inşaat çalışmaları nedeniyle bir bina hasar gördü ve tahliye edildi.

BAHÇELİEVLER'de devam eden inşaat çalışması sırasında bitişikte bulunan 6 katlı apartmanın istinat duvarında hasar oluştu. Kolonlarından sesler gelen bina dün gece tedbir amacıyla tahliye edildi. 15 daireli binanın müteahhidi Vefa Kuşener,"Çalışmalar projeye uygun gerçekleştirildi. Kazı tamamlanıp iş makinesi sahadan çıkarıldıktan sonra iki parsel arasındaki boşlukta bir çökme meydana geldi. Yan binanın eski ruhsatlı projesinde 3 bodrum kat bulunuyor. Ancak bina 1 bodrum kat seviyesinde bırakılmış, üst kısımlarına ise iki kaçak kat ilave edilmiş" dedi.

Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Polat Sokak'ta devam eden inşaat çalışması sırasında bitişikte bulunan 6 katlı apartmanın istinat duvarında hasar oluştu ve kolonlarından sesler geldi. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından 15 dairenin bulunduğu bina tedbir amacıyla tahliye edilerek geçici olarak mühürlendi.

'RİSK NEDENİYLE TAHLİYE EDİLDİ'

İnşaatın müteahhidi Vefa Kuşener, kazı çalışmalarının belediyenin onayladığı statik proje ile zemin etüt raporuna uygun şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Bize verilen kazı kotu eksi 4.90'dı. Çalışmalar tamamen bu kotta ve projeye uygun şekilde gerçekleştirildi. Kazı sırasında gerekli şevlendirme çalışmaları yapıldı. Kazı tamamlanıp iş makinesi sahadan çıkarıldıktan sonra iki parsel arasındaki boşlukta bir çökme meydana geldi. Olası bir risk nedeniyle belediyenin teknik ekipleri olay yerine gelerek tedbir amacıyla binayı tahliye etti" dedi.

'TEDBİRLER ALINDI'

Yan taraftaki binanın ruhsatına uygun inşa edilmediğini iddia eden Kuşener, "Yan binanın eski ruhsatlı projesinde 3 bodrum kat bulunuyor. Ancak bina 1 bodrum kat seviyesinde bırakılmış, üst kısımlarına ise iki kaçak kat ilave edilmiş. Bu nedenle temel kotu olması gerekenden yukarıda kalmış. Biz belediyenin onayladığı proje gereği eksi 4.90 kotuna indiğimizde komşu binanın temel kotunun altına inmiş olduk. Oluşan risk nedeniyle belediye ekipleri gerekli tedbirleri aldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Bahçelievler, Güvenlik, 3. Sayfa, İnşaat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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