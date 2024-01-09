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Bahçelievler'de dernek lokaline silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Bahçelievler'de dernek lokaline silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Bahçelievler'de bulunan dernek lokaline giren bir saldırgan, içeride bulunanlara ateş açtı. Saldırı sonucunda Ümit Ceylan hayatını kaybederken, Ünal Ş. ise yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Bahçelievler\'de dernek lokaline silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
09.01.2024 - 23:25,
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Bahçelievler'de dernek lokaline düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Çobançeşme Mahallesi Valide Sokak'ta bulunan dernek lokaline giren bir kişi, içeride oturanlara tabancayla ateş açtı. Olayda Ümit Ceylan (26) başından, Ünal Ş. (25) ise bacağından yaralandı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Ümit Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ünal Ş. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bahçelievler, Ümit Ceylan, Olay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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