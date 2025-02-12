Bahçelievler'de Emlakçı Vurdu, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bahçelievler'de Emlakçı Vurdu, Hayatını Kaybetti

Bahçelievler\'de Emlakçı Vurdu, Hayatını Kaybetti

Tartıştığı muhtar tarafından vurulan emlakçı Şeref Yılmaz, hastanede yaşamını yitirdi.

12.02.2025 19:48
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Bahçelievler'de tartıştığı muhtar tarafından silahla vurulan emlakçı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şirinevler Mahallesi'nde 29 Ocak'ta iş yeri önüne araç park edilmesi nedeniyle çıkan kavgada mahalle muhtarı İbrahim G. tarafından silahla vurularak ağır yaralanan emlakçı Şeref Yılmaz, kaldırıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yılmaz'ın, yarın Şirinevler Ulu Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, olay günü silahıyla birlikte gözaltına alınan zanlı muhtar, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay

Şirinevler Mahallesi Er Sokak'ta 29 Ocak'ta İbrahim G. ile Şeref Yılmaz arasında araç park yeri nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, İbrahim G'nin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Yılmaz hastaneye kaldırılmış, zanlı silahıyla birlikte yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Emlakçı Vurdu, Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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