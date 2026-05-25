Bahçelievler'de Fabrika Yangını

Bahçelievler'de ekmek fırını üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çobançeşme Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki tek katlı fabrikanın boyahane kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında fabrikada hasar oluştu.
