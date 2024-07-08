Bahçelievler'de Günlük Kiralık Daire Cinayeti Davası Başladı - Son Dakika
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Bahçelievler'de Günlük Kiralık Daire Cinayeti Davası Başladı

Bahçelievler'de Murat Arpapay'ın öldürülüp cesedinin apartman boşluğuna atılması olayına ilişkin 3'ü firari, 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıkların savunmaları ve olayın detayları mahkemede anlatıldı. İddianamede sanıkların cezalandırılmaları talep edildi.

08.07.2024 15:30
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Bahçelievler'de, Murat Arpapay'ın günlük kiralık dairede öldürülüp cesedinin apartman boşluğuna atılmasına ilişkin 3'ü firari, 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhterem Perçikli, Serpil Demir ve taraf avukatları katıldı.

Savunma yapan Perçikli, olay gününden 2 ay önce üniversitede okumak için İstanbul'a geldiğini, daha sonra Şirinevler'de bir kafede çalışmaya başladığını söyledi.

İlk önce Serpil Demir'le, bir süre sonra da hakkında yakalama kararı olan sanıklar Doğan Sarıyıldız, Fatih Erginoğlu ve Ersen Başak ile tanıştığını anlatan Perçikli, "Ben onlara kendimi anlattım. Azad yani Ersen 'Zengin bir adam var. Seni onunla tanıştırayım' dedi. Konuşmadan 2-3 gün sonra Murat Arpapay'la Şirinevler'de bir kafede tanıştık. Tanıştığımda yanımda Ersen, Doğan ve Fatih vardı ama bizim masamıza oturmadılar. Serpil o esnada yoktu." dedi.

Perçikli, Arpapay'ın rahatsız olduğu için tek başına kendi evine gitmek üzere kafeden ayrıldığını, bir süre sonra kendisinin evine gittiğini dile getirdi.

Daha sonra sanık Serpil Demir'le sokakta buluştuğunu söyleyen Perçikli, şöyle devam etti:

"Ersen, Serpil'e (Arpapay ile) bir görüşme daha ayarlayacağını ve ev tuttuğunu söylemiş. Olay günü Serpil'le buluştuk. Günlük kiralık dairenin anahtarını aldık. Evde Serpil'le tektik. Maktulü Şirinevler Meydanı'ndan almaya gitmeden hemen önce diğer sanıklar eve geldi. Maktul ve ben dışarıda yemek yedik. Eve geçtiğimizde Ersen gitmişti. Doğan, Fatih ve Serpil vardı. Doğan ve Fatih odalara saklanmışlar. Bir anda Doğan ve Fatih çıktılar. Doğan, eterli bezle maktulü bayılttı. Fatih'le odaya götürdüler. Fatih'in elinde içinde beyaz sıvı olan bir iğne vardı. Odaya gittiğimde maktulün elinde plastik kelepçe vardı. O esnada bir şeylerden korkmaya başladım, bana da sesleri yükseldi. Ben evden yalnız çıktım. Beni tehdit ettiler."

Tutuklu sanık Serpil Demir ise kafede tanıştıkları Muhterem Perçikli'yle günlük kiralık daire tuttuklarını anlattı.

Diğer sanıkların kendisini arayarak yanlarına gelmek istediklerini söylediğini aktaran Demir, eve geldikten sonra yatak odasından birden sesler gelmeye başladığını söyledi.

Serpil Demir, sanıklar Fatih Erginoğlu ile Doğan Sarıyıldız'ın Murat Arpapay'ı darbettiğini gördüğünü iddia etti.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Doğan Sarıyıldız, Fatih Erginoğlu ve Ersen Başak hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bahçelievler'de, 27 Temmuz 2023'te Murat Arpapay'ın günlük kiralık dairede öldürülüp cesedinin apartman boşluğuna atılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

İddianamede, Doğan Sarıyıldız, Ersen Başak, Fatih Erginoğlu, Muhterem Perçikli ve Serpil Demir'in "birden fazla kişiyle konutta yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıkların "olası kastla öldürme" suçundan ise 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Günlük Kiralık Daire Cinayeti Davası Başladı - Son Dakika

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