Bahçelievler'de Hafif Ticari Araç Çarpması Sonucu 3 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Bahçelievler'de oyuncağını almak için eğildiği sırada hafif ticari aracın çarptığı 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Zafer Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'nde dün öğle saatlerinde 34 HFT 559 plakalı hafif ticari aracıyla ilerleyen Onur K., Mühürdar Sokak'a dönüş yaparken annesiyle yürüyen Aynur Ali'ye (3) çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, sürücünün aracıyla özel bir hastaneye götürüldü. Aynur Ali, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastaneye gelen polis ekipleri sürücü Onur K'yi gözaltına alarak karakola götürdü.
Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde Aynur Ali'ye annesinin elinden tutarak birlikte yolun karşısına geçerken elinden düşen oyuncağını almak için eğildiği sırada hafif ticari aracın çarptığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.
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