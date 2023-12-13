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Bahçelievler'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bahçelievler'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Bahçelievler'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otobüsün boş olduğu ve hasar oluştuğu belirtildi.

Bahçelievler\'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
13.12.2023 - 08:03,
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Bahçelievler'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Basın Ekspres Yolu Bakırköy istikametinde seyir halinde olan 34 TP 8503 plakalı İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otobüsten çıkan dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurdu. ???????İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürdü.

Yangın sırasında boş olduğu öğrenilen otobüste hasar oluştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bahçelievler'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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