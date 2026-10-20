Bahçelievler'de iş yerinden 2 cep telefonu çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Bahçelievler'de iş yerinden 2 cep telefonu çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı

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Bahçelievler'de iş yerinin arka bölümünde telefon tamiri yapıldığı sırada dükkana giren bir kişi, tezgahtaki 2 cep telefonunu çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlıkta iş yeri sahibinin yaklaşık 100 bin lira zarara uğradığı, görüntülerle polise şikayetçi olduğu öğrenildi.

BAHÇELİEVLER'de önünden geçtiği iş yerinde kimsenin olmadığını gören bir kişi, geri dönerek tezgahtaki 2 cep telefonunu çaldı. İş yeri sahibinin arka bölümde telefon tamiri yaptığı sırada gerçekleşen hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin yaklaşık 100 bin lira zarara uğradığı öğrenildi.

Olay, 19 Ekim saat 14.30 sıralarında Soğanlı Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde meydana geldi. İş yeri sahibinin telefon tamiri için dükkanın arka bölümünde olduğu sırada caddeden geçen bir kişi, içeride kimsenin olmadığını fark etti. Geri dönerek çevresini kontrol eden şüpheli, dükkana girdi. Tezgahta bulunan 2 cep telefonunu alan şüpheli, ardından uzaklaştı. Telefon tamiri yaptığı sırada içerideki ekrandan güvenlik kameralarını kontrol eden iş yeri sahibi, olay anında hırsızlığı fark edemedi. Bir süre sonra telefonların çalındığını anlayan iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntüleriyle polise giderek şikayetçi oldu.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin önce iş yerinin önünden geçtiği, ardından geri dönerek içeri girdiği ve tezgahtaki telefonları alarak uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: DHA
Cep TelefonuBahçelievlerGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de iş yerinden 2 cep telefonu çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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