Bahçelievler'de Minibüste Doğan Bebek 14 Gün Sonra Yuvasına Kavuştu - Son Dakika
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Bahçelievler'de Minibüste Doğan Bebek 14 Gün Sonra Yuvasına Kavuştu

Bahçelievler\'de Minibüste Doğan Bebek 14 Gün Sonra Yuvasına Kavuştu

Bahçelievler'de 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü, hastaneye gitmek için minibüse bindiği sırada doğum yaparak bebeğini dünyaya getirdi. Bebek, 14 gün boyunca farklı hastanelerde müşahede altında tutulduktan sonra yuvasına kavuştu. Anne ve baba sevinçlerini dile getirerek, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

09.02.2024 13:00
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BAHÇELİEVLER'de 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü kontrol için hastaneye gittiği sırada yolcu minibüsü içinde Asmin bebeği dünyaya getirdi. 25 Ocak'tan bu yana farklı hastanelerde müşahede altında tutulan Asmin bebek 14 gün sonra yuvasına kavuştu.

32 haftalık hamile Mizgin Güçlü, 25 Ocak Perşembe günü, hastaneye kontrole gitmek için eşi Murat Güçlü ile birlikte evden çıktı. 1 buçuk yaşındaki çocukları da yanlarında bulunan çift, Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne gitmek için Yayla-Topkapı hattında çalışan Hakan Yücel'in kullandığı yolcu minibüsüne bindi. Mizgin Güçlü'nün Yayla Işıkları Durağı mevkiinde sancıları başladı. Murat Güçlü ve yolcuların ikazı üzerine Yücel, Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne doğru süratle yola çıktı. Minibüs kısa sürede hastaneye vardı. Eşi, sağlık çalışanlarından sedye isteyerek Mizgin Güçlü'yü minibüsten indirmeye çalıştı. Sancıları artan Mizgin Güçlü doğumun başladığını söyleyerek minibüsten inemeyeceğini belirtti. Sağlık çalışanlarının yardımıyla 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü, saat 09.09 sıralarında minibüsün içinde doğum yaptı.

Adını 'Asmin' koydukları bebekleri aynı gün içerisinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Anne Güçlü ise Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra 27 Ocak Cumartesi günü taburcu oldu. Asmin bebek, erken doğduğu için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir süre kontrol altında tutulurken, bu süre boyunca anne Güçlü bebeğini hergün ziyaret etti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 10 günlük bir tedavi süreci geçiren Asmin bebek, geçtiğimiz Pazar günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne sevk edildi. Asmin bebek, buradaki 4 günlük tedavi sürecinin ardından bugün yuvasına kavuştu. Güçlü ailesi, Asmin bebeğin yuvasına kavuşmasını sevinçle karşıladı.

"KIZIM HASTENEDE ZOR BİR SÜREÇ GEÇİRDİ, BUGÜN YUVASINA DÖNDÜ"

Kızına kavuşan Anne Mizgin Güçlü, "Minibüste doğum yapmıştım, 14 gün sonra çocuğum yuvasına döndü çok şükür. 14 gün boyunca kızım hastanede zor bir süreç geçirdi, çok şükür bugün yuvasına döndü. Bahçelievler'de doğduktan sonra hemen Cerrahpaşa Tıp Fakültesine götürdüler, orada 10 gün kaldı. Murat Dilmener Hastanesi'ne geldik, pazar gününden beri oradayız. Bugün çok şükür çıkıp geldik. Sağlık durumu iyi, kilosu 1 kilo 810 gram dediler. İkinci çocuğumuz. Abisi Arjin çok güzel karşıladı kardeşini sürekli gidip gelip öptü" dedi.

Kaynak: DHA

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