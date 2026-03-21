Bahçelievler'de Nevruz Bayramı Coşkusu
Bahçelievler'de Nevruz Bayramı Coşkusu

Bahçelievler\'de Nevruz Bayramı Coşkusu
21.03.2026 22:07
Bahçelievler'de Nevruz Bayramı etkinliği düzenlendi, Başkan Bahadır kutlama mesajları verdi.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Nevruz Bayramı programı düzenlendi.

Zafer Mahallesi'ndeki pazar alanında düzenlenen etkinliğe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bahadır, programda yaptığı konuşmada, katılımcıların 21 Mart Nevruz Bayramı'nı ve Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Orta Doğu'da yaşanan krizlere dikkati çeken Bahadır, "Hamdolsun ramazanı geçirdik ama hep bir hüzün vardı içimizde." ifadesini kullandı.

AK Parti olarak tüm vatandaşlara eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını, Türkiye'nin kuruluş temelinde bu felsefenin yattığını belirten Bahadır, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal bu temeli atarken bunu bu şekilde gösterdi. Üç gün önce Çanakkale Zaferi'ni kutladık. O zaman da vardı emperyalizm. O zaman 'dur' dedik, hala 'dur' diyoruz. Çanakkale'ye, Sarıkamış'a gidin bakın, Bitlisli ile Trabzonlu, Diyarbakırlı ile Hakkarili, Musullu, Halepli, Konyalı, Kastamonulu, İzmirli, Ankaralı yan yana. O yüzden, bizim içimize nifak sokmaya çalışanlar var ama biz bu nifakı hep püskürttük, bundan sonra da püskürtüyoruz. Duamız, kıyamete kadar ülkemizin devam etmesi."

Belediye Başkanı Bahadır, daha sonra katılımcılarla yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı.

Etkinliğe katılan vatandaşlara çay, patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram edildi.

Kaynak: AA

