Bahçelievler'de Silahlı Cinayet: 5 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bahçelievler'de Silahlı Cinayet: 5 Gözaltı

Bahçelievler\'de Silahlı Cinayet: 5 Gözaltı
16.08.2025 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somali uyruklu Abdırısak Hassan Adan'ın cinayetinde 5 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı.

BAHÇELİEVLER'de sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Somali uyruklu Abdırısak Hassan Adan'ın (25) cinayetiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisinin İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Cinayetin alacak verecek yüzünden işlendiği belirlenirken 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 10 Ağustos'ta Yenibosna Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Somali uyruklu Abdırısak Hassan Adan'ın yanına yaklaşan otomobilden ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Adan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıya karıştığı tespit edilen şüphelilerden Umut K. (20) ve Umut K.Ç. (22), İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Abdülkadir A.K. (32), İ.A. (17) ve R.P. (20) de gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Umut K., Umut K.Ç. ve Abdülkadir A.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Bahçelievler, Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Somali, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Silahlı Cinayet: 5 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Murat Ongun’un bacanağı da gözaltına alındı Murat Ongun'un bacanağı da gözaltına alındı
Kız kardeşini taciz edip Hakan’ı öldüren 4 şüpheli tutuklandı Kız kardeşini taciz edip Hakan'ı öldüren 4 şüpheli tutuklandı
Milletvekilinin oğluna Meclis önünde darp Milletvekilinin oğluna Meclis önünde darp
Burak Deniz’den Datça’ya milyonluk yatırım Detaylar netleşti Burak Deniz'den Datça'ya milyonluk yatırım! Detaylar netleşti
Koku yayılınca ekipler çağrıldı, iş yerinden çıplak cansız bedeni çıktı Koku yayılınca ekipler çağrıldı, iş yerinden çıplak cansız bedeni çıktı
İnan Kıraç ve İpek Kıraç arasındaki gerginlik sona erdi İnan Kıraç ve İpek Kıraç arasındaki gerginlik sona erdi
İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı

12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 13:10:13. #7.13#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de Silahlı Cinayet: 5 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.