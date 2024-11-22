Bahçelievler'de Şüpheli Gözaltında

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Bahçelievler'de otomobilde bölücü terör örgütü elebaşını övücü müzik dinlediği anları sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce, sosyal medyada paylaşılan video içeriğinde yer alan suç unsuruna yönelik inceleme başlatıldı.

İncelemede, davranışıyla suç ve suçluyu övdüğü belirlenen şüphelinin 19 yaşındaki İ.Ç. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, 5 kez "güveni kötüye kullanma", "taksirle yaralama" ve "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli hakkında '"suç ve suçluyu övme"den başlatılan işlemler sürüyor.