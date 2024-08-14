Bahçelievler'de trafikte tartıştığı motosikletliyi ezme girişimi - Son Dakika
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Bahçelievler'de trafikte tartıştığı motosikletliyi ezme girişimi

Bahçelievler'de bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletliyi ezme girişiminde bulundu. Motosikletli yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

14.08.2024 18:59
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BAHÇELİEVLER'DE TRAFİKTE TARTIŞTIĞI MOTOSİKLETLİYİ EZMEYE ÇALIŞTI

Vehbi DEMİR - Özcan KILIÇ/İSTANBUL, - BAHÇELİEVLER'de otomobil sürücüsü trafikte tartıştığı motosikletlinin üzerine aracını sürdü. Motosikletliyi ezmeye çalışan sürücü olay yerinden hızla kaçtı. Bacaklarından yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de yaşandı. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü ani fren yaparak duran otomobil sürücüsünü uyardı. Otomobil sürücüyle motosikletli arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, motosikletli Furkan T.'yi tartışma sırasında kolundan tutup geri gitti. Bu sırada yere düşen Furkan T. kendini yolun kenarına attı. Furkan T.'nin bacaklarının üzerinden geçen otomobil sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı Furkan T. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Furkan T.'nin ameliyata alınacağı öğrenilirken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bahçelievler'de trafikte tartıştığı motosikletliyi ezme girişimi - Son Dakika

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