Bahçelievler'de Yan Duvarından Parça Düşmesi Sonucu Bina Boşaltıldı - Son Dakika
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Bahçelievler'de Yan Duvarından Parça Düşmesi Sonucu Bina Boşaltıldı

Bahçelievler'de bulunan 6 katlı bir bina, yan duvarından düşen parçalar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlar binayı kendi imkanlarıyla boşaltırken, olay yerine emniyet, belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binadan tahliye edilen vatandaşlar, belediye tarafından misafirhaneye yerleştirildi. Bahçelievler Belediyesi ekipleri, binanın durumuyla ilgili testler yapmak için karot örneği alacak. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, binanın kentsel dönüşüm sürecinde olduğunu ve yaşanan olayın ardından vatandaşların güvende olduğunu belirtti.

12.07.2024 04:03
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Bahçelievler'de yan duvarından bir parçanın düşmesi nedeniyle 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Hürriyet Mahallesi Birlik Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın yan duvarındaki bazı parçaları, henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Vatandaşlar binayı kendi imkanlarıyla boşaltırken, olay yerine emniyet, belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sokak trafiğe kapatılırken, binadan tahliye edilen vatandaşlar, belediye tarafından misafirhaneye yerleştirildi.

Bahçelievler Belediyesine bağlı ekipler, binadan karot örneği alarak, binanın durumuyla ilgili testler yapacak.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, yaptığı açıklamada, "Burada bitişik nizam oturma vardı. Bu bitişik nizam iki tane apartmanın bir tanesi kentsel dönüşüme giriyor. Yeniden yükselirken bitişik nizamdan tam yıkılmamış, bir iki duvar kalmış kentsel dönüşüme giren binanın. Oradan tuğlalar düşünce vatandaşlarımız bizi haberdar ediyor. Biz de zabıta ve arama kurtarma ekibimizle geldik. Vatandaşlarımızı büyük bir sıkıntı olmamasına rağmen tahliye ettik, misafir ediyoruz şimdi. Yarın karot alınacak, incelenecek. Şu an kaba bilgiyle bir sıkıntı görünmüyor." diye konuştu.

"Bina 48 yaşında, ömrünü tamamlamış"

Kentsel dönüşüm konusunda daha hızlı ilerlenmesi gerektiğini söyleyen Bahadır, "Bu bina 48 yaşında. Tabi ömrünü tamamlamış. 6 katlı bina, altında dükkan var. Üstünde bir tane kaçak bir yer var zannediyorum. Bina teknik olarak 1999 depreminden önce yapıldığı için iyi bina kapsamında değil." dedi.

Tahliye edilen binada, emniyet ve zabıta ekipleri, herhangi bir aksilik yaşanmaması için bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Yan Duvarından Parça Düşmesi Sonucu Bina Boşaltıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de Yan Duvarından Parça Düşmesi Sonucu Bina Boşaltıldı - Son Dakika
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