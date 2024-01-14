Bahçesaray'da kar 1 metreyi geçti, muhtar hayvanları beslemek için tünel kazdı

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 metreyi geçen kardan dolayı vatandaşlar, hayvanlarını açtıkları tünel sayesinde ahırdan çıkarıp ot ve yem veriyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Tuşba Belediye, Edremit Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerin karla mücadele ekipleri, kapalı bulunan 671 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"Vatandaşlar hayvanlarını açtıkları tünelden geçirerek besliyor"

Kar yağışının en etkili olduğu Van'ın Bahçesaray ilçesindeki yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 1 metreyi buldu. İlçeye bağlı Arvas Mahallesi muhtarı Hidayet Arvas, kar altındaki ahırda bulunan koyunları açtığı kar tünelinden dışarı çıkarıp besledi. Muhtar Arvas, "Kar yağışı sunada devam ediyor. Öyle bir yağmış ki ancak açtığınız tünelle hayvanlarımızı dışarı çıkarıp ot ve yem verebildik" dedi.