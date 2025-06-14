Bahçesaray\'da Yangın: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, kırsal Özbeyli Mahallesi'nde Kadir Celayir'e ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında, 14 yaşındaki Mehmet Celayir hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi otopsi için Bahçesaray Devlet Hastanesine gönderildi.