Bahçesaray'da Zorlu Kış Hazırlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bahçesaray'da Zorlu Kış Hazırlığı

Bahçesaray'da kar temizliği başladı, vatandaşlar zor kış koşullarında birbirlerine destek oluyor.

28.11.2024 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçesaraylı vatandaşların zorlu kış mesaisi başladı

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı yüksek rakımlı mahallelerdeki tek katlı evlerin damlarına birken karları temizlemeye başlayan vatandaşların zorlu kış mesaisi başladı.

Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden Van'da, kış mevsimi kırsal bölgelerde daha çetin geçiyor. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı kırsal mahallelerde zor şartlarda yaşayanlar, birbirlerine yardımcı olarak güçlüklerin üstesinden gelmeye çalışıyor. Bahçesaray merkeze 16 kilometre uzaklıktaki Arvas Mahallesi'ndeki evler ve ahırlar kara gömüldü. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde evlerinin ve ahırlarının damına çıkarak kar temizleme mesaisine başladı. Vatandaşlar bir yandan evlerinin damlarını temizlerken bir yanda da kar üzerinde hayvanlarına yem vererek beslemeye çalışıyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Bahçesaray, Güncel, Yaşam, Van, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçesaray'da Zorlu Kış Hazırlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:35 AZ Alkmaar-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu AZ Alkmaar-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
19:24 Sağlık Bakanlığı’ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların ’oltalama’ ile verilerini aldılar Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar
18:50 Suriye’de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
18:25 Körfez’in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara’da Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
08:18 Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere
07:44 Bomba iddia: En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi Bomba iddia: En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi
07:43 Greta Thunberg’ten skandal Kürdistan paylaşımı Greta Thunberg'ten skandal Kürdistan paylaşımı
07:29 100 milyon liralık boşanma davasında sular durulmuyor 100 milyon liralık boşanma davasında sular durulmuyor
07:22 İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız
07:16 Eski eşinden şiddet gören MasterChef Beyza’ya sürpriz isimden destek Eski eşinden şiddet gören MasterChef Beyza'ya sürpriz isimden destek
07:05 Ateşkes sonrası Hizbullah’tan ilk açıklama: Ellerimiz tetikte kalacak Ateşkes sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama: Ellerimiz tetikte kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 20:40:26. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçesaray'da Zorlu Kış Hazırlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.