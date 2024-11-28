Bahçesaray'da Zorlu Kış Hazırlığı

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Bahçesaraylı vatandaşların zorlu kış mesaisi başladı

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı yüksek rakımlı mahallelerdeki tek katlı evlerin damlarına birken karları temizlemeye başlayan vatandaşların zorlu kış mesaisi başladı.

Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden Van'da, kış mevsimi kırsal bölgelerde daha çetin geçiyor. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı kırsal mahallelerde zor şartlarda yaşayanlar, birbirlerine yardımcı olarak güçlüklerin üstesinden gelmeye çalışıyor. Bahçesaray merkeze 16 kilometre uzaklıktaki Arvas Mahallesi'ndeki evler ve ahırlar kara gömüldü. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde evlerinin ve ahırlarının damına çıkarak kar temizleme mesaisine başladı. Vatandaşlar bir yandan evlerinin damlarını temizlerken bir yanda da kar üzerinde hayvanlarına yem vererek beslemeye çalışıyor.