Bahçesaray Yolunda Yoğun Kar Uyarısı

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Kar yağışı Bahçesaray yolunda etkili oluyor

Bahçesaray Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle sürücüleri uyardı

VAN - Van'ın Bahçesaray Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle görüş mesafesi çok düşük olduğundan zorunlu olmadıkça sürücülerin yola çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.

Van merkezde sabah saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi ile Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışından dolayı Bahçesaray kaymakamlığı sürücüleri sosyal medya hesaplarından uyardı. Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Van- Bahçesaray il yolunda yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle görüş mesafesi çok düşük olduğundan zorunlu olmadıkça sürücülerin yola çıkmaması; çıkmaları durumunda can ve mal güvenliği açısından araçlarında zincir, takoz, çekme halatı bulundurması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan sabah başlayan ve belli aralıklarda devam eden kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Van'ın doğusunda bulunan Erek Dağı eteklerinde arıcılık yapanlar kara hazırlıksız yakalanarak kovanları kar altına kaldı.