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Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, '50 Güçlü Kadın CEO' ve 'Altın Lider Ödülü' aldı - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, '50 Güçlü Kadın CEO' ve 'Altın Lider Ödülü' aldı

Bahçeşehir Koleji'nin Genel Müdürü Özlem Dağ, Türkiye'de eğitim sektöründe yer alan ve 100 bini aşkın öğrencisi bulunan okulun başarısıyla '50 Güçlü Kadın CEO' ve 'Altın Liderler Ödülü'ne layık görüldü. Dağ, Ekonomist ve Capital dergilerinin düzenlediği '50 Güçlü Kadın CEO' listesinde yer alırken, aynı zamanda iş dünyasının liderleri ve çalışanların oylarıyla belirlenen 'Altın Liderler Ödülü'nü de kazandı.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, \'50 Güçlü Kadın CEO\' ve \'Altın Lider Ödülü\' aldı
23.12.2023 - 11:17,  Güncelleme: 11:19
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BAHÇEŞEHİR Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, çalışmalarıyla hem '50 Güçlü Kadın CEO' hem de 'Altın Lider Ödülü' aldı.

Türkiye'de 65 ilde 153 kampüs ve 100 bini aşkın öğrencisiyle eğitim sektöründe yer alan Bahçeşehir Koleji'nin Genel Müdürü Özlem Dağ, hem Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde düzenlenen '50 Güçlü Kadın CEO' ödülünü hem de toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E. tarafından verilen 'Altın Liderler Ödülü'nü aldı.

Ekonomist ve Capital dergilerinin düzenlediği şirketlerin 2022 cirolarına göre sıralanan ve bu yıl 11'inci kez açıklanan '50 Güçlü Kadın CEO' listesinde yer alan Dağ, ödülünü düzenlenen törenle teslim aldı. Dağ'ın ikinci ödülü ise iş dünyasının liderleri ve çalışanların oylarıyla tespit edilen 'Altın Liderler Ödülü' oldu.

Kaynak: DHA
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Türkiye, CEO, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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