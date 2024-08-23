Bahçesine düşen yaralı kartalı telef olmaktan kurtardı - Son Dakika
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Bahçesine düşen yaralı kartalı telef olmaktan kurtardı

Adana'da bir vatandaş Kozan ilçesinde bahçesine düşen yaralı kartalı görevlilere teslim ederek telef olmaktan kurtardı.

23.08.2024 22:49
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Bahçesine düşen yaralı kartalı telef olmaktan kurtardı

Adana'da bir vatandaş Kozan ilçesinde bahçesine düşen yaralı kartalı görevlilere teslim ederek telef olmaktan kurtardı

ADANA - Adana'da bir vatandaş Kozan ilçesinde bahçesine düşen yaralı kartalı görevlilere teslim ederek telef olmaktan kurtardı.

İlçeye bağlı Yüksekören Mahallesi'nde ikamet eden Hasan İnceler, zeytin bahçesine gittiğinde yaralı bir kartal buldu. Kanadından yaralandığını gören İnceler, kartala su ve yemek verdi. Bir süre kartala bakan İnceler daha sonra Kozan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri kartalı tedavi etmek üzere İnceler'den aldı.

İnceler, "Kartalı yaralı halde bahçemde buldum. Hemen ekipleri aradım onlar gelene kadar yemek ve su verdim. Sonra arkadaşlara teslim ettim inşallah iyileşince tekrar doğaya salınacak. Sabah görünce şaşırdık tabii ama üstümüze düşeni derhal yerine getirdik "dedi.

Kaynak: İHA

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