Bahçetepe'nin Yargılandığı Davanın İlk Duruşması Yapıldı

GÖREVİNDEN uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu sanık Bahçetepe savunmasında, "Tek suçum var o da 35 yıl sonra belediye başkanı seçilmek. Hayatımda çok birikimim olmadı ancak hakkımda 'gizli kasasından balya balya dolar çıktı' şeklinde haber yapıldı. O kasa bana ait değil, eski belediye başkanının dolabına konulan kasa" dedi.

Görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin ve 8 sanığın yargılandığı, Bahçetepe'nin 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'Rüşvet' ile 'Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme' suçlarından toplam 24 yıla kadar hapis cezasının istendiği davanın ilk duruşması, bugün İstanbul Adalet Sarayı 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma, salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Hakan Bahçetepe ve İBB Genel sekreter yardımcısı Erdal Celal Aksoy, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner ve Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar salonda hazır bulundu.

'AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN BEYANLARIYLA SUÇLANIYORUM'

Tutuklu sanık Erdal Celal Aksoy mahkemedeki savunmasında, "Hayatım boyunca rüşvetle ilgili bir suçlamaya maruz kalmadım. 2020 yılında İBB'de çalışmaya başladım. 300 bin dolar rüşvet suçlamasına dair bir delil yok. Aziz İhsan Aktaş'ın beyanlarıyla suçlanıyorum. Aktaş'ın 11 Mayıs 2024 tarihli beyanında da yer almıyorum. Tutuksuz yargılanma esastır, ben neden içerideyim? Onlar tutuksuzken ben neden 14 aydır içeride bu sağlık sorunlarıyla baş etmek zorunda kalıyorum? 4 ay önce bir ameliyat oldum, sağ kolum ve bacağım felçli, çok zor şartlarda fizik tedavi görüyorum, öz bakımımı dahi yapamıyorum. Ciddi anlamda ve acil olarak tedaviye ihtiyacım var, yoksa kalıcı hasar olacak. Tutuklu olduğum süre, az önce yaptığım savunma ve delil durumu göz önüne alınarak tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'HARAM LOKMAYA EL UZATMADIK'

Tutuklu sanık CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, savunmasında, "Hakkımda yürütülen soruşturmayı sosyal medya üzerinden öğrendim. Kendi irademle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gittim. Vicdanım rahattı. Kaçmayı ya da saklanmayı hiç düşünmeden kendi irademle teslim oldum. Gaziosmanpaşa Belediyesi ile herhangi bir ticari veya idari ilişkim yok. Eğer kanunun bana yüklediği herhangi bir kusur varsa, bir kişinin malına haksız şekilde el uzatmışsam, bir kuruş dahi haram kazanç elde etmişsem, bunun hesabını hukuk önünde vermekten hiçbir zaman kaçınmam, bugün de kaçmıyorum. Ancak tek bir kişinin kendi kurtuluşu için ortaya attığı gerçek dışı iddialarla benim ve canım kardeşim Bulut'un özgürlüğünün elimizden alınması kabul edilebilir değildir. En büyük temennim, hem onun hem de benim bir an önce özgürlüğümüze kavuşmamız, yarım kalan hayatlarımıza kaldığımız yerden devam etmemizdir. Ben bu inancımı ve umudumu hiçbir zaman kaybetmedim. Allah'a şükür, başımız dik yaşadık. Dürüstlüğümüzden ve onurumuzdan hiçbir zaman ödün vermedik. Haram lokmaya el uzatmadık" dedi.

'TEK SUÇUM BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMEK'

Tutuklu sanık Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe savunmasında, "Allah nasip etti, doğduğum büyüdüğüm ilçeye 35 sene sonra CHP'den belediye başkanı seçildim. Kirada oturmaya devam ettim. Benim, eşimin, ailemin, sülalemin hayatında zerre değişim söz konusu değildir. Ben belediye başkanı seçildikten sonra hayatımda hiçbir şey değişmedi. Seçildikten sonra da aynı davranış şekline devam ettim. Tek suçum var o da 35 yıl sonra belediye başkanı seçilmek. Hayatımda çok birikimim olmadı ancak hakkımda 'gizli kasasından balya balya dolar çıktı' şeklinde haber yapıldı. O kasa bana ait değil, eski belediye başkanının dolabına konulan kasa. Ben 1 gün bile elimi sürmedim ancak belediye mührünü kasaya koymuşlar. Ben Baki Aydöner'i parti çalışmalarından hatırlıyorum. Seza Büyükçulha'yı ise burada tanıdım, şu an arkamda oturunca gördüm. Ben Aziz İhsan Aktaş'ı da tanımıyorum. Bu dosyada tanıdığım isim yok Güya Özer Ayık ile 14 Kasım 2024 tarihinde baz verdiğim söyleniyor. Benim o tarihte Kapalıçarşı'da bazım yok. Özer Ayık'ın baz verdiği dakikalarda ben İstanbul Valisi Davut Gül ile toplantı yapıyordum. Sonra bana farklı iki tarihte 0 metre baz verdiğimiz söylendi. Ben Özer Ayık'ı hayatımda iki kez resmi makamımda gördüm. Kayınpederim 40 yıllık iş insanıdır. Kendi birikimi benimle ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Ben millet dedikodu yapmasın diye evden belediyeye yürüyerek giden bir insanım. İddianamede 'duydum' var, 'tahmin' var, 'varsayım' var. Tutuklama artık tedbir olmaktan çıkmıştır. Bu inançla hukuku, tahminlere ve varsayımlara feda etmeyeceğinizi umuyorum. Bahçetepe, Aziz İhsan Aktaş'ın şirketine ait olan araçla ilgili ise savunmasında, "İlçe başkanlığına tahsis edilen araçtı. Ben bir belediyeye veya şahsa 'bana araba gönderin' demedim. Aracın Aziz İhsan Aktaş'a ve şirketine ait olduğunu polis sorgusunda öğrendim. Aracın kullanılış bilgilerine bakarsanız gençlik gençlik kollarımız da kullanmış, mahalle başkanlarımız da kullanmış. Ben kimseden talep etmedim. Sadece ihtiyaç doğrultusunda partimizin ilçe başkanlığınca kullanıldığını görürsünüz. Aracın parti tarafından tahsis edildiğini biliyorum" dedi.

'O ZAMAN İMAMOĞLU'NA GİTMİŞTİR'

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş savunmasında etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeleri tekrar ettiğini belirtti. Aktaş, İBB'nin iştiraklerine iş yaptığını söyleyerek bu ticari ilişkinin 2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesinden sonra başladığını söyledi.

İddia edilen rüşvet parasının ortada olmadığına dair konuşan Aziz İhsan Aktaş, "O zaman Ekrem İmamoğlu'na gitmiştir" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, sanık savunmalarının alınması ile yarın saat 10.00'da görülmeye devam edecek.