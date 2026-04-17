Bahis Operasyonunda 23 Kişi Tutuklandı
17.04.2026 17:01
Kilis merkezli operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı, 23'ü tutuklandı.

KİLİS merkezli 9 ilde düzenlenen 'bahis' ve 'kara para aklama' operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adana, Antalya, Aydın, Bolu, Hatay, İstanbul, Kayseri ve Malatya'da futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi ve kara para aklama yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin 9 ilde 14 Nisan günü 35 adrese düzenlediği eş zamanlı baskında 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 23 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

