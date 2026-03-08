Bahreyn'in başkenti Manama'da İran'dan gönderilen balistik füze parçalarının düşmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı ve bazı iş yerlerinin zarar gördüğü bildirildi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığından saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Manama'da İran'dan gönderilen balistik füzenin parçalarının düşmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı ve bazı ticari işletmelerde hasar meydana geldiği ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Bahreyn'de İran Füze Parçaları Düştü - Son Dakika
