Bahreyn'de İran Füze Parçaları Düştü

Bahreyn'in başkenti Manama'da İran'dan gönderilen balistik füze parçalarının düşmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı ve bazı iş yerlerinin zarar gördüğü bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

