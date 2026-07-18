Bahreyn'de İran saldırılarına karşı sirenler çaldı

Bahreyn'de, İran saldırıları nedeniyle sirenler çalarken halka en yakın güvenli bölgelere gitmeleri çağrısı yapıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkede sirenlerin çalmaya başladığı belirtildi.

Vatandaşlara sakin olmaları ve en yakın güvenli yerlere gitmelerinin talep edildiği açıklamada, gelişmelere ilişkin bilgilerin yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi uyarısı yapıldı.

Açıklamada, saldırının niteliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Bahreyn ve Körfez'deki diğer bazı Arap ülkeleri, günlerdir hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediği açıklamalarını yapıyor.