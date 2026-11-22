İran'ın dün Bahreyn'e düzenlediği saldırılarda 2 kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeyi hedef alan dünkü İran saldırılarında engelli bir Bahreyn vatandaşı ile Pakistan uyruklu bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Bahreyn vatandaşının durumunun stabil olduğu, Pakistanlı yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Bakanlığın önceki açıklamasında, saldırılarda sivil bir sanayi tesisinin hedef alındığı, çıkan yangın sonucu tesiste maddi hasar meydana geldiği ifade edilmişti.

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Bahreyn'deki 2 ABD üssünde konuşlu Patriot hava savunma sistemlerine ait 2 radarın insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle vurulduğunu duyurmuştu.