Bahreyn'de İran Saldırısı Alarmı

İran tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle Bahreyn'de uyarı sirenlerinin çaldığı ve halka güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldığı bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu.

Açıklamada, halka sakin kalmaları ve en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulunuldu.

İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.