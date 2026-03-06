Bahreyn'de İran Saldırısı: Otel ve Konut Vuruldu

Bahreyn, İran'ın misilleme saldırılarında başkent Manama'daki 2 otel ile 1 konutun isabet aldığını duyurdu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın son saldırılarında başkent Manama'da isabet alan yerler hakkında bilgi verildi.

Manama'da 2 otel ile 1 konutun isabet aldığı belirtilen açıklamada, olayda maddi zarar meydana geldiği, can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.