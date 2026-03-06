Bahreyn'de İran Saldırısı: Otel ve Konut Vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahreyn'de İran Saldırısı: Otel ve Konut Vuruldu

06.03.2026 03:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahreyn, İran'ın saldırılarında başkent Manama'daki 2 otel ve 1 konutun isabet aldığını açıkladı.

Bahreyn, İran'ın misilleme saldırılarında başkent Manama'daki 2 otel ile 1 konutun isabet aldığını duyurdu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın son saldırılarında başkent Manama'da isabet alan yerler hakkında bilgi verildi.

Manama'da 2 otel ile 1 konutun isabet aldığı belirtilen açıklamada, olayda maddi zarar meydana geldiği, can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Bahreyn, Güncel, Manama, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahreyn'de İran Saldırısı: Otel ve Konut Vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu Cumhurbaşkanı “Acil“ koduyla talimat verdi Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı "Acil" koduyla talimat verdi
Gizli bir törenle evlenen Tom Holland ve Zendaya’dan ilk kare Gizli bir törenle evlenen Tom Holland ve Zendaya'dan ilk kare
Ramazan günü camide büyük rezillik Ramazan günü camide büyük rezillik
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
“Eşime neden baktın“ cinayetinde karar çıktı "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu

00:51
Trump, İran’ı nasıl katlettiğini Messi’nin yanında anlattı
Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı
00:08
İran’dan İsrail’in başkenti Tel Aviv’e yeni hava saldırısı
İran'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yeni hava saldırısı
23:47
Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı
Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı
23:31
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
23:21
Sri Lanka, ada açıklarında İran’a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
Sri Lanka, ada açıklarında İran'a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
22:27
ABD, Kuveyt’teki büyükelçiliğini kapattı
ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 04:35:46. #7.12#
SON DAKİKA: Bahreyn'de İran Saldırısı: Otel ve Konut Vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.