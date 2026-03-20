Bahreyn'de İran Saldırısı Sonrası Yangın

Bahreyn'de, İran saldırısı sırasında düşen şarapnel parçalarının bir şirkete ait depoda yangına yol açtığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran saldırısı sırasında düşen şarapnel parçalarının bir şirkete ait depoda yangına neden olduğu, sivil savunma ekiplerinin yangını kısa sürede kontrol altına aldığı ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Bakanlık daha önce sirenlerin çaldığını duyurmuş, vatandaşlarına ve ülkede yaşayanlara sakin olmaları ve en yakın güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulunmuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.