Bahreyn'de İran Saldırısı: Yangın Kontrol Altına Alındı
08.04.2026 09:04
Bahreyn, İran saldırısı sonucunda bir tesiste yangın çıktığını bildirdi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran saldırısı sonucu bir tesiste yangın çıktığı, Sivil Savunmanın yangını kontrol altına aldığı ve saldırıya ilişkin yaralanma kaydedilmediği belirtildi.

Bakanlık, ABD ile İran arasında varılan 2 haftalık geçici ateşkesten saatler sonra bu sabah Bahreyn'de sirenlerin çaldığını duyurdu.

Bahreyn makamlarından, sirenlerin ardından İran'dan yeni bir saldırı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasında da yangına neden saldırının ateşkesten önce veya sonra düzenlendiğine dair bilgi verilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Bahreyn, Güncel, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
