Bahreyn'de Petrol Tesisine Saldırı

Bahreyn'de ulusal petrol şirketine ait bir tesisin İran'dan düzenlenen misilleme saldırılarında vurulduğu bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuya dair bilgi paylaşıldı.

El-Meamir bölgesinde bir tesisin hedef alındığı ve yetkililerin olayla ilgilendiği aktarıldı.

Açıklamada, "İran saldırısının hedefi olan Meamir'deki tesislerden birinde çıkan yangın kontrol altına alındı." ifadesi kullanıldı.

Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı, hasarın ise kısıtlı olduğu ifade edildi.

Sanayi bölgesi olarak da bilinen Meamir, Bahreyn Petrol Şirketi'nin (BAPCO) tesisine ev sahipliği yapıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, roket olduğu düşünülen bir cismin tesise isabet ettiği ve bölgede büyük bir yangın çıktığı görülüyor.