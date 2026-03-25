Bahreyn'de Sirenler Çaldı

Bahreyn genelinde sirenler çaldı ve halkın güvenli bölgelere yönelmesi istendi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülke genelinde sirenlerin çalmasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?