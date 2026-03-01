Bahreyn'de Sirenler Çaldı, Güvenli Alan Çağrısı - Son Dakika
Bahreyn'de Sirenler Çaldı, Güvenli Alan Çağrısı

01.03.2026 22:25
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, sirenlerin çalması sonrası vatandaşları güvenli bölgelere sığınmaya davet etti.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara güvenli bölgelere sığınmaları çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sirenler çaldı. Vatandaşlarımızı ve sakinlerimizi sakin kalmaya, güvenli yerlere sığınmaya ve gelişmeleri resmi kanallardan takip etmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bahreyn, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Tahran yönetiminin insansız hava aracı ve füze saldırılarının hedefi olan Körfez ülkeleri arasında yer alıyor.

İran belirli ülkeleri değil, bölgedeki ABD askeri üslerini hedef aldığını belirtiyor.

Ancak saldırıların bazı noktalarda havaalanları, limanlar ve çeşitli binalar da dahil olmak üzere sivil altyapıda hasara yol açtığı kaydediliyor.

İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakerelerde ilerleme sağlanmasına rağmen, Tel Aviv ve Washington yönetimleri İran'a saldırıları başlattı.

Bu gelişmeyle birlikte, İsrail, Haziran 2015'teki ilk saldırının ardından İran-ABD müzakere sürecini ikinci kez sekteye uğratmış oldu.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, Acil Durum, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Bahreyn, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:22
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.