Bahreyn'de Uzaktan Mesai Başlatıldı

MANAMA, 23 Haziran (Xinhua) -- Bahreyn, bölgede artan gerilim nedeniyle bakanlıklar ve kamu kurumlarındaki çalışanların yüzde 70'ini kapsayan bir uzaktan mesai uygulaması başlattı.

Bahreyn Haber Ajansı'nın haberine göre pazar günü yürürlüğe konan uygulama, fiziksel varlık gerektiren sektörler ve acil durumlara yönelik özel prosedürleri bulunan kurumlar için geçerli olmayacak.

Kamu güvenliğinin korunması amacıyla getirilen uygulama, ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacak.

İçişleri Bakanlığı ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada kamu güvenliğinin korunması ve ilgili birimlerin yolları etkin şekilde kullanabilmesi için vatandaşlara ana yolları yalnızca zorunlu hallerde kullanmaları çağrısında bulundu.

Eğitim Bakanlığı da tüm eğitim kurumlarına yönelik onaylanan plan çerçevesinde, önleyici tedbir olarak dijital eğitim platformlarını uygulamaya aldı.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği ani saldırılar, bölgede gerginliğin daha da tırmanacağı yönünde ciddi endişelere yol açtı.