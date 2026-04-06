Bahreyn'den BMGK'ya Hürmüz Çağrısı - Son Dakika
Bahreyn'den BMGK'ya Hürmüz Çağrısı

06.04.2026 12:34
Bahreyn Dışişleri Bakanı, İran'ın tehdidine karşı BMGK'ya acil müdahale çağrısında bulundu.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif Raşid el-Zeyani, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik tehditlerinin tüm dünyayı ilgilendiren bir tehdit haline geldiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bu krizi çözmek için harekete geçme çağrısında bulundu.

Bahreyn resmi ajansı BNA'ya göre Bakan Zeyani, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrasında Hürmüz Boğazı'nda yükselen gerilime ve BMGK'ye sunulan İran'a müdahale içeren karar tasarısına ilişkin açıklama yaptı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik tehditlerinin tüm dünyayı ilgilendiren bir tehdit haline geldiğini belirten Zeyani, "Küresel istikrar, gıda güvenliği ve uluslararası hukuk için gerçek bir tehdit oluşturan bu krize müdahale etme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

BMGK'yi, krizin çözümü için harekete geçmeye çağıran Zeyani, Hürmüz Boğazı'nın tüm dünyaya ait uluslararası bir su yolu olduğunu, Konsey'in buna göre hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, Konsey'e tasarı lehine oy kullanma çağrısında bulundu.

Petrol tankeri trafiği yüzde 90'dan fazla azaldı

Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerinin trafiğinin 28 Şubat'tan bu yana yüzde 90'dan fazla azaldığına dikkati çeken Zeyani, bu durumun etkilerinin artık sadece enerji piyasaları veya deniz taşımacılığıyla sınırlı kalmadığını, küresel gıda güvenliğine de uzandığını dile getirdi.

Gübre tedarikinde ciddi eksikliklerin yaşanabileceği ve bunların sonucunda açlık tehdidinin artmasının beklendiğine işaret eden Zeyani, Birleşmiş Milletlerin (BM) uyarılarına göre mevcut durumun devam etmesi halinde 45 milyon kişinin daha akut açlıkla karşı karşıya kalabileceğine ve Arap ülkelerinde yaklaşık 4 milyon kişinin yoksulluğa sürüklenebileceğine dikkati çekti.

Yaşananlar bölgesel anlaşmazlık değil küresel bir acil durum

Bahreyn'in BMGK'ye karar tasarısı bu küresel risklerin büyüklüğü nedeniyle sunduğunu hatırlatan Zeyani, yaşananların bölgesel bir anlaşmazlık değil, kapsamlı bir müdahale gerektiren küresel bir acil durum olduğunu vurguladı.

BMGK'nin 2817 sayılı kararıyla durumunun ciddiyetini kavradığını, kabul edilen bu kararın İran'ın eylemlerinin yasa dışı olduğu ve durdurulması gerektiğine dair açık bir mesaj verdiğini söyleyen Zeyani, ancak İran'ın buna itibar etmediğini ve bu nedenle Konsey'in ek adımlar atmasının kaçınılmaz hale geldiğini savundu.

Fırsatın her geçen gün daraldığını belirterek, acil harekete geçilmesi çağrısı yapan Zeyani, "Krize karşı hareketsiz kalmak, küresel ekonominin kritik geçiş noktalarının ceza almadan tehdit edilebileceği mesajını veriyor." ifadelerini kullandı.

Bahreyn, Körfez ülkelerindeki komşularıyla koordineli olarak hazırladığı Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması hedefiyle İran'a karşı askeri harekatın onaylanması için BMGK'ye karar tasarısı sunmuş, tasarısının 3 Nisan'da yapılacak oylanması ertelenmişti.

Hürmüz Boğazı'ndaki trafik, savaş nedeniyle kesilmişti

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Basra Körfezi'nde tırmanan gerilim nedeniyle küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik bir geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ı dünya pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler halihazırda küresel petrol tedarikinde aksamalara ve petrol fiyatlarında artışa yol açtı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahreyn'den BMGK'ya Hürmüz Çağrısı - Son Dakika

