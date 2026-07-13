Bahreyn'den İran'a Hava Savunma Yanıtı - Son Dakika
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Bahreyn'den İran'a Hava Savunma Yanıtı

Bahreyn\'den İran\'a Hava Savunma Yanıtı
13.07.2026 12:27
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Bahreyn, İran'ın hava saldırılarını engellediğini ve halkı dikkatli olmaya çağırdı.

MANAMA, 13 Temmuz (Xinhua) -- Bahreyn Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı, İran'ın ülkeye yönelik birden fazla hava saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini ve saldırı araçlarının imha edildiğini bildirdi.

Genel komutanlıktan pazar günü yapılan açıklamada, İran'ın Bahreyn'de "sivilleri hedef alan yasadışı füze ve insansız hava aracı saldırıları yoluyla sistematik şekilde düşmanca bir yaklaşım sergilemeye devam ettiği" belirtildi.

Tüm birimlerinin ülkeyi korumak üzere en yüksek hazırlık seviyesinde ve savunma konusunda tam hazır durumda olduğunu vurgulayan genel komutanlık, halka dikkatli olma ve saldırıların kalıntısı olabilecek bilinmeyen veya şüpheli nesnelere yaklaşmama ve bu tür cisimlere dokunmama çağrısında bulundu.

ABD pazar günü düzenlediği son saldırılarda İran'daki askeri noktaları hedef almış, İran da buna misilleme olarak Körfez bölgesindeki ABD üsleri ve tesislerine saldırılarda bulunmuştu. Bu gelişmeler, haziran ayında imzalanan mutabakat zaptına rağmen gerilimin arttığına işaret ediyor.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

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