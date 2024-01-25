Bahreyn Dışişleri Bakanı, Arap Birliği Genel Sekreteri ile Gazze\'deki durumu görüştü

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyani, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Gazze Şeridi'nde gelişmeleri ve savaşı durdurmak için sarf edilen çabaları görüştü.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, Zeyani, başkent Manama'yı ziyaret eden Ebu Gayt ile bir araya geldi.

Gazze Şeridi'ndeki trajik durumun konuşulduğu görüşmede, savaşı durdurmak, sivilleri korumak ve yardımların ulaşmasını sağlamak için sarf edilen çabalar ele alındı.

Arap Birliği, 22 Ocak'ta Filistin'in çağrısıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de acil bir toplantı düzenlemiş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması için bağlayıcı karar almasını istemişti.